Die neue Dubbeglas-Wanderung in Wolfstein war ein voller Erfolg, vor allem am Samstag. Dass da ab dem Nachmittag keine Züge mehr fuhren, verärgert die Veranstalter. Ein weiterer Wermutstropfen: Wegen des Unwetters am Sonntag musste das Konzert am Abend abgesagt werden.

Zwar war das Unwetter um 19.30 Uhr wieder vorbei, berichtete der Verkehrsverein-Vorsitzende Harald Layenberger auf Nachfrage. Doch sei auf dem Schorleplatz, in den der Marktplatz fürs Wochenende verwandelt