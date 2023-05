Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Wolfstein war am Wochenende ordentlich was los. Schon um die Mittagszeit des Samstags zeichnete sich ab, dass die Premiere der Dubbeglaswanderung ein Erfolg werden würde.

„Wir sind am Samstagmorgen regelrecht überrannt worden. Kurz nach 10 Uhr waren alle Wandertaschen, soweit sie nicht vorbestellt waren, bereits ausverkauft“, berichtet Harald Layenberger, der