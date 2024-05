Die starken Regenfälle in der Westpfalz könnten den Pegel der Lauter so weit ansteigen lassen, dass ein 100-jähriges Hochwasser die Folge sein könnte. Dennoch ist die Situation nach Einschätzung von Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch (CDU) entspannt. Die Feuerwehren hätten die Lage im Griff.

Am Freitagnachmittag steht bei der Europabrücke in Scheibenhardt das Wasser steht schon bis zum Uferrand, auch auf den Feldern sind bereits riesige Wasserlachen zu sehen. Um 17 Uhr bewertet die Feuerwehr Scheibenhardt die Situation bei der Brücke, Fotos werden gemacht. Seit dem Vormittag würden sie alle 4 Stunden hier kontrollieren, sagt Truppführer Martin Löhle, der die Einsatzleitung hat. Der Blick geht in Richtung Südwestpfalz, wo der Pegel der Wieslauter bei Bobenthal weiter steigt. „Entscheidend werden die nächsten 12 bis 24 Stunden“, so Löhle. Derzeit gehe man davon aus, dass die Lauter um mindestens weitere 25 Zentimeter steige. Dann könne es kritisch werden. An vier, fünf Anwohner der Lauter wurden Sandsäcke verteilt.