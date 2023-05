Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf den ersten Blick wirkt die „Hasenschenke“ in der Winterhelle verwaist. Doch an den Wochenenden von Mai bis September geht es an dem Treff des Kleintierzuchtvereins zu wie in einem Taubenschlag. Ist die Hasenschenke doch „Einsetzstelle“ für die Brieftaubenfreunde aus der Umgebung von Kusel und aus Nachbarkreisen, bevor die Tauben auf große Reise gehen.

An diesem sonnigen Tag ist Heinz Schuf als erster Taubenzüchter an der Hasenschenke angekommen. Mit 83 Jahren ist der Konker der Senior in der „Reisevereinigung Grenzland“.