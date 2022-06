Die in Rathsweiler gelegene Tankstelle, Glanstraße 3, direkt an der Bundesstraße B420 war seit etwa anderthalb Jahren geschlossen. Seit Dienstag ist die Tankstelle wieder geöffnet.

Das Anwesen hat das Viernheimer Unternehmen „E. Emir & V. Winkler GbR“ erworben, das laut Volker Winkler im Raum Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden Württemberg 18 Tankstellen betreibt. Den Service an der Tankstelle in Rathsweiler übernimmt ein Tankautomat. Die Kosten für den getankten Kraftstoff können nur am Automaten per EC-Karte beglichen werden. Die drei Kraftstoffarten Super, E 10 und Diesel können in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr erworben werden.

Wie Winkler auf Anfrage informiert, bemüht sich sein Unternehmen um längere Öffnungszeiten. Hierzu müsse jedoch noch ein Gutachten eingeholt werden. Die kleine Gaststätte, in der früher auch der Kraftstoff bezahlt worden war, bleibe jedoch geschlossen.