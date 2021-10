Sturmtief Ignatz hat den Landkreis Kusel fest im Griff. In zahlreichen Orten ist am Donnerstagmorgen der Strom ausgefallen. Davon betroffen waren Teile Breitenbachs, Föckelbergs, Neunkirchens, Oberstaufenbachs. Auch in Dunzweiler blieb nach Auskunft von Ortsbürgermeister Volker Korst rund eine Stunde lang der Strom weg, die Pfalzwerke hätten aber sehr schnell Abhilfe geschaffen. Die Pfalzwerke informieren online über den aktuellen Stand des Stromausfalls. Die Kreisverwaltung teilte am Morgen mit, dass wegen der angekündigten orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern die Rad- und Wanderwege nicht genutzt werden sollen. Grund: Es bestehe die Gefahr vor umstürzenden Bäumen und herabfallender Äste.

