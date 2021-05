Nach dem Busfahrerstreik in der vergangenen Woche ist für Mittwoch, 12. Mai, im Kreis Kusel wieder mit Behinderungen im Busverkehr zu rechnen. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bei privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz erneut zum Streik aufgerufen. Weitere Streiktage seien für Montag, 17. Mai und Dienstag, 18. Mai geplant. An diesen Tagen sei im öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Kusel mit erheblichen Ausfällen zu rechnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch die Schülerbeförderung sei betroffen. Allerdings seien Schulen und Kindertagesstätten über die geplanten Streiks bereits informiert worden.