Das erste August-Wochenende steht in Idar-Oberstein unter dem Zeichen des 24. Deutschen Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarktes, der mit einem spektakulären Straßentheater-Festival verbunden ist.

Wenn sich die Fußgängerzone unterhalb der Felsenkirche in einen bunten und lebendigen Marktplatz verwandelt, ist wieder Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt. Am Samstag, 6. August, 10 bis 19 Uhr, und Sonntag, 7. August, 11 bis 18 Uhr, finden Besucher etwa 50 Beschicker, die Geoden, Mineralien und Silberschmuck sowie Edelsteine, Perlen und Juwelen präsentieren. Außerdem lassen sie sich beim Arbeiten an ihren Werkstücken auf die Finger schauen.

Parallel dazu verzaubern die Festival-Künstler das Publikum, dem mal der Atem stockt, das zu Tränen gerührt ist oder sich den Bauch vor Lachen hält. Da treffen sich Chris und Iris als GAP of 42 mit außergewöhnlicher Akrobatik und Situationskomik und das Duo Hippana Maleta verwebt Jonglage mit Tanz, Theater und klassisch inspirierter Musik . Mit einer außergewöhnlichen Maschine schreibt Gijs van Bon Sätze aus feinem Sand auf den Boden und Arnd Schimkat alias Arthur Senkrecht treibt den Zuschauern mit seiner vollakrobatischen Slapstick-Choreografie die Lachtränen in die Augen, während The Les Chlöchards ein umhauendes Schauspiel mit Musik auf die Bühne am Modehaus Röther bringen.

Auch Walking-Acts unterwegs

Bei Knot on Hands erwartet den Zuschauer eine Artistenshow, bei der physikalische Gesetze, Schwerkraft, Fliehkraft und Gleichgewicht auf menschliche Körper wirken. Die ManoAmano Circus Company steigt in schwindelerregende Höhen, als gäbe es keine Schwerkraft und stellt einfache Situationen zusammen, die viel ungezogenen, süßen Humor durch eine kraftvolle Sprache der Akrobatik teilen.

Zum Straßentheater gehören auch die Walking-Acts, die ihren Schabernack über den Platz auf der Idar hinaus auch in der Fußgängerzone treiben. Die HygieneUschis vom Theater Pikante schaffen es gleichermaßen charmant wie überzeugend, die Einhaltung der Hygienevorgaben zum großen Spaß werden zu lassen. Als Walking Roses, lebende Rosenbüsche in voller Blüte, sind die Zebra Stelzen unterwegs und lassen begehbare Bilder entstehen.

Die Festival-Künstler zeigen ihre Shows samstags ab 12 Uhr, sonntags ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos zum Programm gibt es im Internet unter www.kultur.io.