Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt hat Anfang der Woche mitgeteilt, auf welchen Straßen 2023 und 2024 Bagger rollen werden. Unter den insgesamt 411 Vorhaben sind auch mehrere Projekte im Landkreis, die vorangetrieben werden sollen.

Das Land will in den zwei Jahren knapp 274 Millionen Euro in den Landesstraßenausbau investieren, davon fließen knapp 6,8 Millionen Euro in den Kreis Kusel. Zehn Projekte sind in dem sogenannten