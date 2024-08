Bei den Arbeiten an der Kreisstraße zwischen Glanbrücken und Kirrweiler sowie weiter nach Homberg tun sich offensichtlich Hindernisse auf: Die Bus-Betreibergesellschaft Deutsche Bahn ( DB) Regiobus Mitte teilt jedenfalls mit, dass es vom Montag an – dem ersten Schultag – zu Änderungen im Linienverkehr kommt. Betroffen sind die Linien 266 und 267. In den kommenden zwei Wochen ist, so die DB-Niederlassung Südwest, die Durchfahrt zwischen der Abzweigung bei Obereisenbach und der Ortslage von Kirrweiler nicht mehr gewährleistet. Die Busse müssten deshalb auf eine Umleitungsstrecke ausweichen. Von der L373, abzweigend von der B420 in Glanbrücken, lasse sich in Richtung K28 die Straße weiterhin befahren. Aber nur bis zur Kreuzung nach Obereisenbach. Auch zwischen Kirrweiler und Homberg sei die Route weiterhin frei.

Betroffen aber sei die Haltestelle Lochgasse in Kirrweiler. Die bleibe während der kommenden zwei Wochen links liegen. Stattdessen wird die Haltestelle „Wartehalle“ angesteuert, wo der Bus wendet. Das Problem dabei: Der fahrplanmäßig um 6.18 Uhr in Deimberg startende Bus muss nun die Schulkinder nach Altenglan und Kusel bringen, da der Anschluss auf die Regiolinie nicht zu gewährleisten ist. An den betroffenen Haltestellen in Obereisenbach, Kirrweiler, Deimberg, Homberg, Buborn, Herren-Sulzbach und Glanbrücken werde per Aushang auf mögliche Verzögerungen von etwa zehn Minuten hingewiesen.