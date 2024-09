Und wieder muss die Straße zwischen Theisbergstegen nach Haschbach – in Höhe der Einmündung nach Etschberg – gesperrt werden. Diesmal aber nicht für Monate, sondern nur kurz: Laut DB Regio gilt die mit der Sperrung einhergehende Änderung im Busverkehr nur an drei Tagen. Demnach ist die Straße zwischen Theisbergstegener Ortseingang und Einmündung zur K17 nach Etschberg am Mittwoch, 4. September, zwischen 8.30 und 12.20 nicht passierbar. Das Gleiche gilt dann noch einmal für Montag und Dienstag kommender Woche, 9. und 10. September. Die Sperrungen sind nach Angaben von DB Regio nötig, weil die Fahrbahn saniert wird. Von den Asphaltarbeiten sind laut des Nahverkehrsunternehmens aber nur vereinzelte Fahrten betroffen. Fahrten zur Schule und nach Schulschluss in Gegenrichtung sollen weitestgehend unverändert bleiben.

Während der Sperrung nehmen die Busse einen Umweg über Altenglan. Die Fahrt mit Start um 11.50 Uhr am Bahnhof Altenglan bis nach Kusel, die fahrplanmäßig über Mühlbach, Rutsweiler, Theisbergstegen, Etschberg und Haschbach in die Kreisstadt führt, muss an den genannten drei Tagen deshalb entfallen. Der Bus, der um 11.15 Uhr in Kusel losfährt und Neunkirchen ansteuert, wird auf der Fahrt zum Potzberg an den drei Tagen mehrere Haltestellen nicht anfahren. Die Stopps in Haschbach, Etschberg, Theisbergstegen, Rutsweiler sowie die Haltepunkte „Bangart“ und „Abzw. Moorstraße“ in Mühlbach werden nicht bedient.