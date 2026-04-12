Der künftige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein heißt Philipp Gruber. Mit gut 61 Prozent der Stimmen und somit einem komfortablen Vorsprung hat der Kandidat der Freien Wähler am Sonntag die Stichwahl um das Amt des Verwaltungschefs gewonnen. Mitbewerber Christian Sauer (parteilos) kam auf rund 39 Prozent.

18.49 Uhr war es, als Sauer seinem Kontrahenten die Hand schüttelte und nach einer Umarmung zum Sieg gratulierte. Als zweiter einer ganzen Schar von Gratulanten war der noch amtierende Bürgermeister Andreas Müller dran. „Fairer kann man sich einen Wahlkampf nicht vorstellen“, kommentierte der künftige VG-Verwaltungschef das Rennen, aus dem sich drei Wochen zuvor die CDU-Bewerberin Isabel Steinhauer-Theis verabschiedet hatte.

Siegesfeier in Gumbsweiler Mühle

Bei der Stichwahl lag die Wahlbeteiligung bei 49,5 Prozent. Beide Bewerber hatten vor Müllers derzeitigem und Grubers künftigem Amtszimmer verfolgt, wie die Ergebnisse aus den Gemeinden eingingen. Es war mäßig spannend: Vom ersten Ergebnis weg hatte sich die Waagschale zugunsten Grubers geneigt. Der 39-Jährige feierte den Sieg in seinem Heimatort St. Julian in der Gumbsweiler Mühle.