Jazz, Rock, Klassik: Der Musiklehrer Steven Rayburn ist in vielen Genres zuhause. Er stammt aus Oklahoma, arbeitet in Ramstein und wohnt in Altenglan. Am Samstagabend, 14. August, tritt er in Kübelberg auf. Dort gibt es dann Country-Rock. Nicht nur, weil Rayburns Opa Cowboy war.

Eigentlich wollte Steven Rayburn immer ein Jazzer sein. Ein Tenorsaxofonist, so wie Dexter Gordon, die bis heute einflussreiche Musik- und Filmlegende. Oder wie Charlie Parker, den sie Bird, Vogel, nannten,