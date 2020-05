Mit einer Schlange aus bemalten Steinen auf dem Dorfplatz von Neunkirchen am Potzberg möchte die deutsch-amerikanische Gruppe „Willkommen in Rheinland-Pfalz“ ein Symbol für den Zusammenhalt der Bürger in der Coronazeit zeigen. John Constance, Initiator der Aktion, wünscht sich, dass möglichst viele Menschen einen Stein bemalen und auf den Stufen des Dorfplatzes an die existierenden Kunstwerke anlegen. Ortsbürgermeisterin Lilly Niebergall freut sich über das Engagement der Gruppe und erinnerte an die erfolgreichen Aktionen, wie zum Beispiel das „Willkommenspaket“ für Amerikaner in der Vergangenheit.