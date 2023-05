Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit über drei Jahren diskutieren die Gemeindevertreter von Steinbach und Henschtal darüber, wie man dem weiter steigenden Bedarf an Kita-Plätzen gerecht werden kann. Vergangene Woche wollten beide Räte in einer gemeinsamen Sitzung Tacheles reden. Doch die Sitzung wurde kurzfristig abgesagt. Laut Verbandsbürgermeister Christoph Lothschütz verbiete die Gemeindeordnung gemeinsame Sitzungen.

Steinbachs Ortsbürgermeister Jörg Fehrentz erklärte am Freitagabend in deren Ortsgemeinderatssitzung, dass nun „endlich was passieren muss“. Durch die vielen Provisorien,