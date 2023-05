Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Veranstaltungshäuser in Landstuhl und Ramstein-Miesenbach müssen noch immer viele Kulturtermine verschieben und Absagen verkraften. Dennoch blicken die Verantwortlichen „vorsichtig optimistisch“ auf den Frühling. Und für das Congress Center Ramstein ergeben sich auch noch ganz neue Perspektiven.

Zurückhaltend sei die Stadt Landstuhl derzeit, was Planungen für Veranstaltungen in der Stadthalle angehe, zurückhaltend seien aber auch die Bürger in Bezug auf den Kauf