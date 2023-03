Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was kaum mehr zu verhindern ist, kann am Samstagnachmittag perfekt gemacht werden. Mit einem Erfolg über den FV Ramstein III würde die TSG Wolfstein-Roßbach II ihr Meisterstück in der Aufstiegsrunde der C-Klasse KUS-KL B1/B2 abliefern und den Aufstieg in die B-Klasse eintüten.

„Die Tür ist offen, wir müssen nur noch durchgehen.“ So beschreibt Rowo-II-Coach Harry Kihl die Ausgangslage vor dem Duell mit der Dritten aus Ramstein, die bis vor ein