Im Spitzenspiel der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord setzen sich die Gäste von der SG Hüffler/Wahnwegen letztlich verdient mit 2:1 (1:0) beim TuS Glan-Münchweiler durch. Spielerischer Glanz war auf dem holprigen Hartplatz nur selten zu bestaunen.

Einen munteren Beginn bekamen die etwa 120 Zuschauer am Sportplatz in Glan-Münchweiler am Sonntagmittag zu sehen. Beide Mannschaften suchten ihr Glück in der Vorwärtsbewegung. Doch auf der unebenen roten Erde wäre es auch zu gefährlich gewesen, erst noch von hinten raus nach vorne zu kombinieren.

So galt es den Ball lieber hoch zum Mitspieler weiterzugeben. Bajram Deli, zweimal Stephan Wigand auf TuS-Seite und Marc Knapp, Kenny Metzger und Timo Groß von der SG hatten abwechselnd in der Anfangsviertelstunde aussichtsreiche Abschlüsse, die aber alle ohne Zählbares blieben. TuS-Spielertrainer Pawel Wilms, der zunächst nur coachte, zog sich seine Winterjacke an der Seitenauslinie nach dem heißen Beginn erstmal aus. Er hätte sie allerdings besser angelassen, denn von da an passierte zunächst nichts mehr Aufregendes.

Nicht 0:0, sondern 0:1

Es schien schon, als ob es torlos in die Kabine gehen würde. Ohne Gegentreffer kam der TuS Glan-Münchweiler durch die ersten beiden Spiele seit der Winterpause. Diese Serie konnten sie gegen die zweitbeste Offensive aus der B-Klasse am Sonntagmittag nicht fortführen. SG-Spielertrainer Viktor Luks durchbrach sie praktisch mit dem Halbzeitpfiff. Die Vorlage kam von Timo Groß, der mit einem Chipball die schlafende Abwehrreihe der Gastgeber aushebelte. Der einlaufende Luks musste nur noch den Fuß ans Leder bringen, da auch sein Gegenspieler Blerim Azemi gedanklich schon in der Kabine war.

Mit der Führung im Rücken begann der Tabellenzweite druckvoll die nächsten 45 Minuten anzugehen. Der Torschrei war schon zu hören, als Torjäger Marc Knapp nach einer Ecke (49.) den Ball aus dem Lauf in Richtung Tor köpfte – ein Innenverteidiger klärte gerade noch so vor der Linie.

Erstes Lebenszeichen des TuS

Ein erstes Lebenszeichen in dieser Drangphase gab es vom TuS in der 54. Spielminute. Bajram Deli prüfte SG-Keeper Sven Merkert. Mit den schlechten Platzverhältnissen verschaffte sich die Heimmannschaft aber keinen Vorteil – im Gegenteil. Die technisch versiertere Mannschaft, die SG, kam mit dem holprigen Untergrund besser zu recht. Mit Marc Knapp hatten sie einen großgewachsenen Zielspieler in der Sturmmitte, den sie immer wieder suchten, der die Bälle mal festmachte, um abzulegen oder es selbst versuchte.

Das schönste Tor des Tages erzielte Kenny Metzger, der früher an den Chipball von Timo Groß im Strafraum kam als Heim-Keeper Kristoph Kappes. Metzger lupfte über den rauslaufenden Torhüter zum mehr als verdienten 2:0 (60.).

Späte Spannung

Glan-Münchweiler war damit erstmal bedient und brauchte einige Minuten bis es sich von dem erneuten Gegentreffer erholte. Luks’ Mannschaft hatte alles unter Kontrolle. Die Zuschauer neben dem Kasten von TuS-Keeper Kappes prophezeiten ihm ab da ein paar weitere Gegentore. Aber egal wie gut die Chancen auch waren, es sollte für die SG Hüffler/Wahnwegen keiner mehr reingehen.

Stephan Wigand traf dagegen zum Anschluss in der letzten Minute der regulären Spielzeit. 120 Etxra-Sekunden zeigte Schiri Timo Heiderich als Zugabe an. Und es wurde tatsächlich nochmal eng, als wiederum Wigand den Ausgleich auf dem Fuß hatte. Der Ball ging aber nicht rein, es blieb beim Auswärtssieg für die SG „HüWa“. „Es war ein verdienter Derbysieg, wir müssen schon früher die Tore machen, aber wir haben es doch ganz gut gemacht und teilweise gingen unsere fußballerischen Lösungsansätze sogar auf“, freute sich SG-Spielertrainer Luks am Ende. Enttäuscht aber keineswegs unzufrieden war Pawel Wilms auf der Gegenseite. „Wir haben alles gegeben, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, sagte er. „Man hat gesehen, dass ,HüWa’ einfach tolle Spieler drin hat, die es verstanden haben wie man hier spielen muss, nämlich auf die Außen ziehen und dann mit einem Chipball die Stürmer in Szene setzen. Zu dem Sieg kann man ihnen gratulieren.“

So spielten sie

TuS Glan-Münchweiler: Kappes - Machado, Stenger, Azemi (50. Wilms), Mehlem - Schmitt, Traumer, Böser, Raab (64. Zunkel) - Wigand, Deli

SG Hüffler/Wahnwegen: Merkert - Schwab, Franz, Hebel (88. Schröer), Stahl - Groß (79. Fauß), Luks, Weigel (69. Rothfuchs) - Körbel (84. Becker), Knapp, Metzger

Tore: 0:1 Luks (45.), 0:2 Metzger (60.), 1:2 Wigand (90.) - Gelbe Karten: Böser, Machado - Weigel, Knapp, Luks - Beste Spieler: Deli, Wigand - Metzger, Luks, Groß - Zuschauer: 120 – Schiedsrichter: Heiderich (Bexbach).