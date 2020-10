Wie bereits am Donnerstag berichtet, wird die B 423 in der Ortsdurchfahrt Steinbach wegen einer Rinnensanierung ab Montag, 9. Dezember, für voraussichtlich vier Wochen voll gesperrt. Die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat nun weitere Informationen für die Einwohner herausgegeben. Demnach ist die Abholung der Restmüll- und Biotonnen sowie der Wertstoffsäcke zwar weiterhin gewährleistet. Um eine reibungslose Abfuhr sicherzustellen, werden Einwohner, vor deren Haus am Abfuhrtag gearbeitet wird, gebeten, die Tonnen außerhalb des Baubereichs aufzustellen. Des Weiteren sei der Baubereich zwar für Anliegerverkehr freigegeben, die Behörde bittet Anwohner aber darum, das Befahren auf ein Minimum zu beschränken, um die Arbeiten nicht mehr als unbedingt nötig zu behindern.

Ersatzhaltestellen für Schülertransport

Für den Schülertransport werden nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Ersatzhaltestellen eingerichtet. So werde die Baustelle im „Unterdorf“ je nach Baufortschritt um einige Meter verlagert. Die Haltestelle am Gemeindekindergarten („Oberdorf“) werde für die Dauer der Arbeiten vor das Anwesen mit der Hausnummer 71 verlegt. Genauere Informationen würden zu gegebener Zeit nochmals vom Busunternehmen, der Schule und dem Kindergarten mitgeteilt.

Umleitung wird ausgeschildert

Die Umleitungsstrecke für Autofahrer führt während der Baumaßnahme über Henschtal nach Glan-Münchweiler, dann nach Nanzdietschweiler und von dort aus über Schönenberg-Kübelberg nach Brücken – und umgekehrt. Bei Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde der VG Oberes Glantal unter der Telefonnummer 06373 504231 zur Verfügung.