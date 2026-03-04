Sonne satt und trocken: Das Westpfalz-Wetter lässt zum Wochenende kaum Wünsche übrig. Morgens ist es frisch, an den Nachmittagen werden frühlingshafte Werte erreicht.

Der wetterbestimmende Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa bleibt uns auch in den kommenden Tagen und somit übers Wochenende erhalten. Es gelangt weiterhin relativ milde Luft in die Westpfalz, sodass sich die Temperaturen auf vorfrühlingshafte Werte über der 15-Grad-Marke einpendeln. Ein Wetterumschwung deutet sich zur Monatsmitte hin an, wenn voraussichtlich wolkenreiche sowie feucht-kühlere Luftmassen in die Region einsickern werden.

Vorhersage

Donnerstag: Nach rascher Auflösung von lokalen Nebelfeldern scheint tagsüber die Sonne. Es bleibt durchweg trocken. Die Temperaturen steigen nachmittags auf 17 Grad, in höheren Lagen werden etwa 13 Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.

Freitag: Erneut scheint fast den gesamten Tag über die Sonne, nur vereinzelt ziehen lockere und dünne Schleierwolken auf. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Die Tiefstwerte betragen morgens frische zwei Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 18 Grad erreicht.

Samstag: Auch am Samstag gibt es reichlich Sonnenschein, nur hier und da zeigen sich Schleierwolken. Das Wetter bleibt freundlich und trocken. Die Tiefstwerte betragen am Morgen rund vier Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von etwa 16 Grad erreicht. Es weht ein leichter Ostwind.

Sonntag: Auch am Sonntag zeigt sich das Wetter frühlingshaft freundlich. Die Sonne kommt wieder häufig zum Zuge, begleitet von hohen und dünnen Schleierwolken. Es bleibt weiterhin trocken. Die Tiefstwerte liegen bei einem Grad, am Nachmittag werden milde 17 Grad erreicht.

Weitere Aussichten

Zum Wochenbeginn ziehen voraussichtlich mehr Wolken auf. Das Wetter wird insgesamt unbeständiger, die Temperaturen ändern sich jedoch nur wenig.