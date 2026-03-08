Die Woche startet sonnig und mild, doch ab Dienstag bringt eine Wetterwende Wolken, Regen und kühlere Luft.

Zu Beginn der Woche sorgt Hochdruckeinfluss noch für niederschlagsfreies Wetter. Ab Dienstag ziehen von Westen erste Tiefausläufer auf, bringen mehr Wolken und einen leicht unbeständigen, wechselhafteren Verlauf. In der zweiten Wochenhälfte strömt etwas kühlere Luft in die Westpfalz, die Temperaturen gehen entsprechend leicht zurück.

Vorhersage

Montag: Nach Auflösung von Frühnebel bleibt es trocken mit viel Sonnenschein und einigen lockeren Wolken. Saharastaub lässt den Himmel milchig erscheinen. Die Tiefstwerte liegen am Morgen zwischen minus 1 und plus 2 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei 16 bis 17 Grad. Der Wind bleibt schwach.

Dienstag: Nach Auflösung von Nebelfeldern zeigt sich zunächst ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind vereinzelt schwache Schauer möglich. Tiefstwerte um 2 Grad am Morgen, Höchstwerte um 16 Grad am Nachmittag.

Mittwoch: Es gibt einen Wechsel aus Auflockerungen und dichteren Wolken. Am Nachmittag und Abend treten örtlich Schauer auf, vereinzelt sind kurze Gewitter möglich. Tiefstwerte am Morgen um 3 Grad, Höchstwerte am Nachmittag um 14 Grad.

Donnerstag: Wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Tiefstwerte liegen am Morgen um 4 Grad, die Höchstwerte am Nachmittag bei 13 Grad. Schwacher Wind.

Weitere Aussichten

Zum Wochenende ziehen zwar Wolkenfelder durch, es bleibt aber weitgehend trocken. Die Temperaturen ändern sich kaum, die Höchstwerte liegen bei rund 15 Grad.