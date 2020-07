Als Ausgleich für die geplanten Sommernächte, die unter den aktuellen Bedingungen nicht im gewohnten Maße stattfinden können, bietet das Ramsteiner Congress Center die „Ramsteiner Sommer Lounge – Kultur vo(r)m CCR“ an.

Ende Juli beziehungsweise Anfang August stehen zwei weitere Open-Air-Konzerte aus dieser Reihe auf dem Programm. Die beiden Künstler, die am Freitag, 31. Juli, auf der Bühne vor dem Congress Center stehen werden, sind im Kreis Kusel alles andere als Unbekannte. Die Musicaldarstellerin Kathrin Yarizell Lothschütz und der Musiker Manuel Lothschütz kommen aus dem Kreis Kusel und sind musikalisch in mehreren Bands und Projekten aktiv – unter anderem mit ihrem Duo „DoubL“, mit dem sie zum Beispiel auf Hochzeiten oder Taufen für ganz besondere Atmosphäre sorgen. In Ramstein präsentieren sie nach Angaben der Veranstalter ein „sagenhaftes Potpourri“ aus bekannten, aber auch unbekannten Songs mit einzigartigen und individuell für die beiden Künstler geschriebenen Arrangements. Die Besucher erwartet ein Abend voller romantischer und rockiger Songs.

Exzellenter Gesang

Akustische Musik der Spitzenklasse steht dann eine Woche später, am Freitag, 7. August, auf dem Programm. Auf der Bühne vor dem Congress Center wird die Formation „Simply – Acoustic Music“ auftreten. Laut Veranstalter zeichnet sich die Band vor allem durch einen exzellenten mehrstimmigen Gesang aus. Ihr Repertoire reicht von Balladen über pure Gitarrenstücke bis hin zu eigenen Interpretationen aktueller Songs. Aber auch gänzlich unbekannte Titel aus der US Countryrock-Szene haben es ihnen ebenso angetan wie A-cappella-Stücke.

