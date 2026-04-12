Der derzeitige Tiefdruckeinfluss sorgt zu Wochenbeginn für viele Wolken und etwas Regen. Zur Wochenmitte ändert sich die Wetterlage.

Das durchwachsene Wetter bleibt uns bis Dienstag erhalten. Ab Mittwoch sorgt zunehmender Hochdruckeinfluss für freundliches Frühlingswetter.

Vorhersage

Montag: Am Montag erwartet die Westpfalz ein meist trüber Tag. Der Himmel ist mit dichten Schichtwolken bedeckt. Dazu kann es zeitweise regnen oder nieseln. Allerdings sind auch einige trockene Phasen möglich, besonders in den Mittagsstunden bis zum frühen Nachmittag. Es bleibt relativ kühl mit Temperaturen von 9 bis 11 Grad, in Höhenlagen werden Werte von 5 bis 7 Grad erreicht. Der Wind weht aus nördlicher Richtung.

Dienstag: Am Dienstag sind zunächst weiterhin schwache Schauer möglich. Im Tagesverlauf bleibt es allerdings trocken. Immer wieder sind sonnige Abschnitte möglich. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei 5 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.

Mittwoch: Am Mittwoch erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Zum Teil bleibt es wieder längere Zeit sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen morgens bei 4 und am Nachmittag bei 18 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag ist es teils sonnig, teils bewölkt, aber weitgehend trocken. Am Morgen ist es mit 5 Grad noch recht kühl, im Tagesverlauf werden Werte knapp unter der 20-Grad-Marke erreicht.

Weitere Aussichten

Am Freitag wird es tagsüber meist heiter oder leicht bewölkt. Bei Höchstwerten um die 20 Grad bleibt es zudem trocken.