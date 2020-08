Der „Heimatliebe“-Topf des Energieversorgers OIE ist leer. 75 Vereine, soziale und kulturelle Einrichtungen in den Landkreisen Kusel und Birkenfeld haben bei der Aktion je 400 Euro erhalten, um die Folgen der Corona-Pandemie abfedern zu können. Dies teilte das Unternehmen mit Sitz in Idar-Oberstein mit. OIE versorgt im Kreis Kusel jene Dörfer, die vor der Gebietsreform zum Kreis Birkenfeld gehörten. Die Unterstützung wurde auf Antrag in Form eines Sponsoringvertrages gewährt. Aus dem Kreis Kusel wurden der Chor Sing Tonic aus Thallichtenberg und die Sängergruppe Reichweiler unterstützt sowie die Sportvereine TSG Burglichtenberg, SV Blau-Weiß Reichweiler, TV 1860 Grumbach, FC Pfeffelbach und VfR Hundheim-Offenbach.