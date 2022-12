Spielfrei heißt es mittlerweile für fast alle Amateure im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern. Ein einziges Nachholspiel steht an diesem Wochenende bei den Herren noch an, während die Vereine in den Kreisen Birkenfeld und Bad Kreuznach noch einen regen Spielbetrieb haben.

Zum Jahresabschluss in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 2 ist der TuS Schönenberg II in einem Derby gegen den TuS Gries II (Sonntag, 14 Uhr) noch einmal gefordert. Mit einem Sieg würden die Schönenberger in der Tabelle an der SG GlanAlb II vorbeiziehen und über die Winterpause hinweg vom ersten Platz grüßen.

In der A-Klasse Birkenfeld holt der ASV Langweiler/Merzweiler seine Begegnung vom ersten Spieltag gegen den FC Bärenbach (Sonntag, 15 Uhr) nach. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will der achtplatzierte ASV gegen den punktgleichen Tabellennachbarn wieder in die Erfolgspur finden. Kurios: In der kommenden Woche treffen sich beide Mannschaften am Samstag (10. Dezember, 15 Uhr) schon zum Rückspiel.

Bei der SG Veldenzland sind morgen sowohl erste als auch zweite Mannschaft noch einmal im Einsatz. Nach acht Niederlagen und neun Spielen insgesamt in Serie ohne Sieg wären drei Punkte für die Mannschaft von Christoph Lawnik und Dominik Schunck noch einmal bitter nötig, beträgt doch der Abstand auf einen potenziellen Abstiegsplatz für die in der A-Klasse Bad Kreuznach mit 21 Punkten auf Rang zehn notierte Spielgemeinschaft nur noch vier Zähler. Gegner SG Disibodenberg (Platz 15, 13 Punkte) könnte mit einem Erfolg näher an die SGV heranrücken. Anstoß der Begegnung ist am Sonntag um 14.30 Uhr.

Bereits zwei Stunden zuvor steigt in der C-Klasse Bad Kreuznach 1 ein Derby. Dort empfängt die Zweitvertretung der Veldenzländer die SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg. Im Duell Zehnter gegen Vierter geht es vor allem für die Gäste darum, mit einem Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.