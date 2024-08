Vier Spiele, vier Punkte. Die SG Mühlbach/Neunkirchen ist ein wenig schleppend in die B-Klasse-Saison gestartet. Nach gutem Beginn gab es zuletzt drei Spiele ohne Sieg. Der zweite Saisonsieg soll am Freitag im „kleinen“ Messespiel beim FV Kusel II her.

Mit dem Erfolg der SG Mühlbach/Neunkirchen bei der SG Theisbergstegen-Etschberg (3:1) ging es für die Mannschaft um Spielertrainer Bastian Gras noch gut los. Es folgte das 3:3 gegen den TuS