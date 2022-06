A-Klassist SG Hüffler/Wahnwegen beschließt am Sonntag die Abstiegsrunde mit der Auswärtspartie beim TuS Schönenberg. Es ist das vorerst letzte Spiel in dieser Klasse, denn der Klub hat den Klassenerhalt verpasst. Für die neue Saison kommt ein neues Trainerteam.

„Nach einem schwierigen Jahr, das nicht den Erwartungen entsprach, hat die Vereinsführung frühzeitig die Weichen für einen sportlichen Neubeginn gestellt“, teilt der Verein mit. Das Trainerteam ist komplett und zur neuen Saison 2022/2023 wird mit Viktor Luks ein erfahrener Leistungsträger den Posten des Cheftrainers übernehmen. Sven Merkert und Marc Knapp werden ihm als Co-Trainer zur Seite stehen. Da alle drei der Mannschaft auch als Spieler zur Verfügung stehen, werden die Coaches an der Linie vom erfahrenen Ex-Spieler Steffen Pfaff unterstützt.

Das neue Trainerteam habe klare Vorstellungen, wobei der Schwerpunkt auf dem Spaß am Fußballspielen liegen soll, erklärt der Verein weiter. Auf diesem Weg soll auch der Erfolg auf die Plätze in Hüffler und Wahnwegen zurückkehren.

Die SG Hüffler/Wahnwegen ist in der aktuellen Runde vor dem letzten Spieltag am Wochenende abgeschlagen Tabellenletzter der Abstiegsrunde in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern. Das Team hat zwölf Punkte, die sicheren Nichtabstiegsplätze sind 16 Punkte entfernt.