Keine Präsenzpflicht – keiner da. Oder fast keiner. Am ersten Tag ohne Präsenzpflicht, aber mit Notbetreuung war kaum einer in der Schule, wie eine kleine RHEINPFALZ-Rundfrage ergab. Beispielsweise ist von den über 400 Schülern des Veldenz-Gymnasiums Lauterecken kein einziger in die Schule gekommen. Ähnlich sieht es in der Realschule plus Kusel aus. Von den 240 Schülern, die die siebte Klasse und höher besuchen, waren ebenfalls keine anwesend. In der Gemeinsamen Orientierungsstufe mit dem Gymnasium waren genau drei von rund 300 Kindern da. Und auch die Grundschule Lauterecken durfte am Mittwoch nur sechs der eigentlich 180 Kinder begrüßen.