Ein Sieg und eine Niederlage, so lautet die nüchterne Bilanz für die Bouler des SV Kübelberg nach dem ersten Spieltag der Regionalliga Süd in Pirmasens.

In der ersten Begegnung gegen den Aufsteiger aus Wachenheim stand es nach den Triplettes 1:1 unentschieden, wobei Helga Germann, Volker Frisch und Ralf Schäfer die Oberhand behielten. In den anschließenden Doublette-Partien beherrschten die SVK-Akteure ihre Gegner recht sicher und die Paarungen Jutta Binzel/Ralf Schäfer, Volker Frisch/Karl Germann sowie Conny Frisch/Bernd Binzel punkteten zum 4:1-Endstand.

Im zweiten Spiel gegen den BC Landau verliefen die Triplettes ähnlich, auch hier setzten sich Helga Germann/Volker Frisch/Ralf Schäfer durch und punkteten. Danach war aber nur noch die Formation Volker Frisch/Karl Germann siegreich und somit die 2:3-Niederlage für Kübelberg besiegelt. Der nächste Spieltag findet am 13. Mai in Essingen statt, Gegner werden Germania Ludwigshafen und Oppau sein.

Zwei Niederlagen für Kübelberg II

Die zweite Vertretung des SV Kübelberg, die in der Bezirksliga Süd die Kugeln wirft, griff bereits eine Woche vorher in Grünstadt in das Spielgeschehen ein. Dabei musste das Team aus Kübelberg aber zwei knappe 2:3-Niederlagen gegen Grünstadt 2 und Edigheim 1 einstecken. Für die zweite Mannschaft kamen Rosy Weyrich, Wolfgang Kehrer, Alfred Kindsvater, Paul Straßer, Lothar Urschel, Wolfram Hagmeier sowie Jürgen Just zum Einsatz.