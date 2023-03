Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spiel der Woche: 16 von 18 Spieltagen brauchte die TSG Wolfstein/Roßbach II, um den Meistertitel in der C-Klasse unter Dach und Fach zu bringen. Durch einen 10:0-Kantersieg gegen den FV Ramstein III ist das Team aus dem Nordkreis mit nun 44 Zählern nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und geht in der kommenden Saison in der B-Klasse an den Start.

Der FV Ramstein war gerademal mit zehn Spielern angereist, daher war schon zu Beginn der Partie klar, dass es eine einseitige Partie werden würde. Über die gesamte Spieldauer hatte der einheimische