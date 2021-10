Zu früh gefreut. Einem 21 Jahre alten Rollerfahrer ist am Samstag die Flucht vor der Polizei gelungen. Einige Zeit später standen die Beamten dann aber doch vor dessen Tür. Doch der Reihe nach: Die Beamten wollten den Roller am Vormittag auf der B420 zwischen Rathsweiler und Eschenau, einem Ortsteil von St. Julian, kontrollieren. Kaum hatten die Polizisten die Anhaltesignale an ihrem Streifenwagen betätigt, gab der Rollerfahrer Gas und beschleunigte laut Mitteilung der Polizei auf bis zu 75 Stundenkilometer. Nach einer kurzen Verfolgung entkam der Rollerfahrer über einen Radweg – dort aufgestellte Poller hinderten die Polizei an der weiteren Verfolgung. Allerdings kamen die Beamten dem Gesuchten doch noch auf die Schliche. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Roller wurde sichergestellt.