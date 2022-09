Am Donnerstagabend gab es in der Rathsweilerer Ortsdurchfahrt einen Wasserrohrbruch. Das Wasser trat an mehreren Stellen an die Oberfläche, die Feuerwehr wurde alarmiert. Wie Sebastian Jung von der Verbandsgemeine-Wehr informiert, sicherte die Ulmeter Feuerwehr die Einsatzstelle auf der B420 ab. Nach knapp einer Stunde sei an die Stadtwerke Kusel übergeben worden, die dem Wasserrohrbruch zu Leibe rückten.