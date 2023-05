Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am Mittwochabend konnten die Ortsgruppen Kusel und Altenglan der Deutschen Lebens Rettungs Gesellschaft (DLRG) zum ersten Mal im neuen Vitalbad trainieren. In den vier Jahren Schließungszeit hatten die Vereine auf andere Bäder inner- und außerhalb des Landkreises ausweichen müssen.

Um 17.45 Uhr sammeln sich die ersten Trainingsteilnehmer der Ortsgruppe Altenglan im Eingangsbereich des Bades. Die zurückliegenden vier Jahre waren organisatorisch durchaus eine Herausforderung.