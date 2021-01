Am Freitag morgen gegen 8 Uhr wurden die Feuerwehren Altenglan und Ulmet zu einem Verkehrsunfall auf die B 420 am Ortsausgang von Rathsweiler alarmiert. Ein Auto, das mit zwei Personen besetzt war, kam in der Kurve nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Die Feuerwehr befreite die leicht verletzten Insassen aus dem BMW. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt und konnte wieder abdrehen. Die Feuerwehren sicherten die Einsatzstelle ab und sperrten die Straße. Für das 18 Jahre alte Auto gilt: wirtschaftlicher Totalschaden.