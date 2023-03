Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alles begann beim gemeinsamen Bier an der Henschtaler Kerwe. Damals verabredeten sich einige Rentner zum Wandern. Bis dieses Vorhaben umgesetzt wurde, dauerte es drei Jahre. Mittlerweile ist die Wandergruppe Quirnbach/Henschtal regelmäßig auf Tour – ohne Vereinszwang und (meist) ohne Frauen.

Die Pfälzerwald-Vereine im Landkreis bieten jedes Jahr zahlreiche Wanderungen an. In den vergangenen Jahren wurden allerdings auch viele Ortsgruppen aufgelöst – etwa die Vereine in Wahnwegen,