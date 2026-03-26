Der neue Ortsbürgermeister von Reichweiler heißt Thomas Schmitt. Was ihm für seine Gemeinde wichtig ist, hat er der RHEINPFALZ erzählt.

Thomas Schmitt, Jahrgang 1980, ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Sein Heimatort liege ihm sehr am Herzen, sagt er. „Dies war mit ein Grund, mich als Ortsbürgermeister zur Wahl zu stellen.“ Am Sonntag – parallel zur Landtagswahl – wurde der Reichweilerer mit 91,4 Prozent der abgegebenen Stimmen direkt gewählt. Der bisherige Ortschef Dennis Müller hatte zuvor seinen Rücktritt erklärt – aus privaten Gründen. Seinem Nachfolger ist es nach eigener Aussage wichtig, dass die Gemeinde nicht nur verwaltet, sondern auch mitgestaltet und gefördert wird. Er sei hier aufgewachsen, kenne Land und Leute und die Problematik der Region. Als langjähriges Mitglied im Gemeinderat und nicht zuletzt auch durch seine Arbeit als Erster Beigeordneter konnte er erste Erfahrungen sammeln.

Eigeninitiative fördern und ein offenes Ohr haben

Sein Ziel für die nächsten Jahren sei es, die Gemeinschaft zu stärken, die Vereine zu unterstützen, für jeden ein offenes Ohr zu haben und Eigeninitiative zu fördern, sagt Schmitt. Er engagiere sich seit Jahren in den örtlichen Vereinen und sei seit 2018 Wehrführer der örtlichen Feuerwehr. Er will mithelfen, dass sich Reichweiler zu einem „liebenswerten und lebensoffenen Ort“ entwickeln kann.

Gleichzeitig sei ihm aber auch bewusst, dass sich vieles bei leeren Haushaltskassen nicht oder nur schwer realisieren lässt, macht Schmitt deutlich. Als wichtigste Maßnahmen in der Gemeinde sieht der neue Ortschef den Ausbau der Kreisstraße mit dem Dorfmittelpunkt, den Ausbau der Straße In Burbach und das Industriegebiet an. Schmitt will versuchen, eine gute Balance zwischen seiner Arbeit auf der Air Base in Ramstein, seiner Familie und seiner Tätigkeit als Ortsbürgermeister zu finden. Er habe sich vorgenommen, mit Bürgernähe und Gemeinsamkeit das Beste für seine Gemeinde zu erreichen.