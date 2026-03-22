Thomas Schmitt ist der neue Ortsbürgermeister von Reichweiler. Er wurde am Sonntag mit 91,4 Prozent der abgegebenen Stimmen direkt gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,8 Prozent. Eine Neuwahl war notwendig geworden, da der bisherige Ortsbürgermeister Dennis Müller aus privaten Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Schmitt, Jahrgang 1980, ist bereits seit Jahren im Gemeinderat von Reichweiler aktiv und war zuletzt Erster Beigeordneter in dem Dorf.