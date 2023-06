In der Nacht von Freitag, 9., und Samstag, 10. Juni, hat sich ein Unbekannter an einem fremden Auto zu schaffen gemacht. Laut Polizeibericht wurden in der Kirchstraße an einem am Fahrbahnrand geparkten VW Polo mehrere Radmuttern gelockert. Der 37 Jahre alte Halter des Autos stellte am Morgen kurz nach dem Losfahren fest, dass am linken Vorderreifen vier von fünf Muttern vollständig gelöst waren. Die Polizei geht von einer Straftat aus und nimmt Hinweise unter der Nummer 06382 9110 entgegen.