Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer, der am späten Dienstagabend in der Sander Straße in Schönenberg-Kübelberg ( Kreis Kusel) von einem Auto erfasst worden ist. Der Mann hatte nach Polizeiangaben mit seinem Zweirad am Fahrbahnrand gestanden, als er von einem dunklen Kombi frontal erwischt und mitgerissen wurde. Der Verursacher ist weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Homburg gebracht. Der Polizei ist es anschließend gelungen, zunächst den beteiligten Pkw und dann den Fahrer zu ermitteln. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Zudem ist sein Führerschein sichergestellt worden.