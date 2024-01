Alkohol hat auf jeden Menschen eine andere Wirkung. Die einen werden müde, andere sprechen ohne Pause und nochmals andere werden aggressiv. Mit zwei Personen aus der zuletzt genannten Gruppe hatte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Wolfstein zu tun. Ein junger Mann hatte nach Angaben der Polizei eine Streife gerufen, da er Streit mit zwei Bekannten hatte. Vor Ort trafen die Beamten allerdings nur die alkoholisierten und polizeibekannten Verursacher an. Die Polizei erteilte dem 17- und 18-Jährigen einen Platzverweis, dem die jungen Männer auch nachkamen. Doch kaum hatten sich die beiden in die Wohnung von einem der Männer zurückgezogen, warfen sie Flaschen und Einmachgläser auf das Polizeiauto. Darüber hinaus wurden die aus dem Fahrzeug ausgestiegenen Beamten mit Flaschen beworfen.

Auch nachdem weitere Polizisten an Ort und Stelle waren, um das Duo festzunehmen, beruhigten sich die jungen Männer nicht. Einer der beiden versuchte, einem Beamten die Dienstwaffe wegzunehmen – ohne Erfolg. Ein anderer Polizist wurde von einem Faustschlag im Gesicht getroffen. Erst nach dem Einsatz eines Tasers konnten die Männer, denen später eine Blutprobe entnommen wurde, überwältigt werden, schreibt die Polizei. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt, einer der jungen Männer musste im Krankenhaus behandelt werden und am Polizeiauto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.