Nach einer Verfolgungsfahrt am Montagnachmittag über die Autobahn bei Waldmohr bis ins Stadtgebiet von Homburg hat die Polizei einen 40-Jährigen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz und das Landespolizeipräsidium des Saarlandes in einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren, war der Fahrer gegen 15 Uhr auf der A6 einer Fahndungseinheit der Polizei Westpfalz aufgefallen. Auf seinem schwarzen BMW waren Kennzeichen montiert, die eigentlich zu einem Motorrad gehören. Als der Mann die Streife erkannte, drückte er aufs Gaspedal und flüchtete in Richtung Saarland. Einsatzkräfte stoppten ihn im Stadtgebiet von Homburg.

Wie sich herausstellte, war der 40-Jährige alkoholisiert und stand wohl unter Drogeneinfluss. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Im Wagen fanden die Polizisten eine geringe Menge Amphetamin und Werkzeug, das für einen Einbruch genutzt werden könnte. Die Beamten stellten die Sachen sowie die am BMW montierten Nummernschilder sicher. Personen kamen wohl nicht zu Schaden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 35340 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.