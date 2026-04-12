Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich von Montag, 13., bis Sonntag, 19. April, an der europaweiten Kontrollaktion „Roadpol Speedweek“. Im Fokus der Aktionswoche stehen intensive Geschwindigkeitskontrollen, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen. Überhöhtes Tempo zählt laut Mitteilung der Polizei weiterhin zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Vor diesem Hintergrund verstärken die Beamten ihre Maßnahmen. Sie wollen dadurch für die Risiken von Raserei sensibilisieren und regelkonformes Verhalten im Straßenverkehr fördern. Während der Kontrollwoche werden an mehreren Orten stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Ergänzend kontrolliert die Polizei auch mit zivilen Streifen, insbesondere auf Autobahnen.