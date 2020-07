Die Polizei hat laut Mitteilung vom Wochenende einen Exhibitionisten ermittelt. Der 36-jährige Mann habe auf einem Feldweg sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, heißt es im Bericht der Polizei. Und auch als sich ihm eine Frau näherte, habe er damit weitergemacht. Die Frau habe den Vorfall am nächsten Morgen der Polizei in Lauterecken gemeldet, die die Personalien des Mannes feststellen konnte. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.