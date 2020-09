Der Kabarettist Stefan Reusch ist am Freitag, 25. September, um 19 Uhr in der protestantischen Kirche in Gries zu Gast.

Der in Köln lebende Autor, Sprecher und Moderator ist unter anderem aus dem satirischen Wochenrückblick auf SWR3 bekannt. In seinem Programm „Reusch rettet die Welt“ widmet sich Reusch wortgewandt und geistreich den unterschiedlichsten Themen von Politik bis hin zum ganz normalen Alltagswahnsinn.

Eigentlich wäre Reusch schon im April nach Gries gekommen, die Karten für den damaligen Termin sind für diese Woche gültig. Weitere Tickets sind noch zu haben: an der Abendkasse zu 20 Euro oder im Vorverkauf für 15 Euro, zu erwerben in der Blumen-Apotheke Schönenberg, erreichbar unter 06373 9444, in der Protestantischen Kindertagesstätte Gries, erreichbar unter 06373 891313, im Protestantischen Pfarramt Miesau, erreichbar unter 06372 1456, und im Gift-Shop Miesau, erreichbar unter der Telefonnummer 06372 1836.