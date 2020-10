Immer rasanter entwickeln sich die Corona-Zahlen im Landkreis Kusel. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 19 neue Fälle. Sie kommen aus allen drei Verbandsgemeinden: Kusel-Altenglan (8), Lauterecken-Wolfstein (6) und Oberes Glantal (5). Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt von 65,5 auf 86,9. Von 242 Infizierten sind zwei gestorben und 142 aus der Quarantäne entlassen. Landrat Otto Rubly will am Sonntag in einer Pressekonferenz erläutern, wie der Kreis auf die Entwicklung reagiert.

