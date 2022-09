Der Theatersommer Idar-Oberstein geht seinem Finale entgegen. Am kommenden Wochenende ist unter anderem der Schauspieler Philipp Hochmair zu sehen.

Zum Abschluss des Theatersommers zeigt die Sebastian Weber Dance Company am Freitag, 9. September, und am Sonntag, 11. September, im Stadttheater mit „Touch“ ein intimes Pas de deux über die Kraft der Berührung. Mit dem berühmten TV- und Theaterschauspieler Philipp Hochmair wird zwischen diesen Tagen – am Samstag, 10. September, um 20 Uhr an der historischen Weiherschleife – erneut ein großer Star zu Gast in Idar-Oberstein sein. Mit musikalischer Unterstützung der Band Elektrohand Gottes gibt er den auch in Salzburg hochgelobten „Jedermann Reloaded“ als rauschhaften Monolog.

Gier nach Geld und Rausch

Philipp Hochmairs Jedermann ist ein Rockstar. Hochmair verwandelt das 100 Jahre alte Stück in ein apokalyptisches Sprech-Konzert. Jedermann wird als Zeitgenosse erkennbar, der in seiner unstillbaren Gier nach Geld und Rausch verglüht. Das Thema ist zeitlos und zugleich ewig gültig: Was bleibt von meinem Leben übrig, wenn es ans Sterben geht?

„Touch“ ist ein sensibles Stück über die Kraft der Berührung. Die Zuschauer werden in die Geschichte des Paars hineingezogen, erleben Berührung als facettenreichen Austausch. Die Aufführungen beginnen am 9. September um 20 Uhr, am 11. September um 19.30 Uhr.