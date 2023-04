Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 27 Jahren in Offenbach-Hundheim verlässt das Pfarrerehepaar Freya und Johannes Hülser die Kirchengemeinde der rheinischen Landeskirche. Die beiden wechseln die Landeskirche und treten ab März 2022 die Pfarrstelle in der pfälzischen Kirchengemeinde St. Julian-Gumbsweiler an. Das ist mehr als ein schlichter Stellenwechsel.

„Wenn wir überhaupt noch eine Chance zum Wechsel haben, dann jetzt“, begründet Johannes Hülser den bevorstehenden Weggang aus Offenbach. „Wir wollten nicht warten,