Zum sechsten Mal gibt es „Passion und Ostern zum Hinschauen und Hinhören“ auf dem Gelände der evangelischen Kirche Wiesweiler in idyllischer Umgebung. Mit viel Liebe fürs Detail haben die Helfer des Kirchengartenteams Ostern wieder in einem Rundweg um die Kirche in Szene gesetzt. Die während der Pandemie entstandene Idee hat sich beständig weiterentwickelt. „Ostern to go“ erfreue sich vieler Besucher aller Generationen, von Schulklassen, die das Angebot als außerschulischen Lernort nutzen, bis zu Spaziergängern, die den Kirchhof ansteuern, berichtet Presbyterin Konstanze Klein.

Der Osterweg ist bereits begehbar und wird über das Osterfest hinaus noch einige Tage offenstehen. Zu den einzelnen Stationen gibt es Schilder mit Texten zur Jesus-Geschichte und QR-Codes, mit denen per Smartphone passende Lieder abgespielt werden können. Größeren Gruppen wird eine Anmeldung bei Anette Jost unter 06382 8734 empfohlen.