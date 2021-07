In Steinbach rollen in den Herbstferien die Bagger. Voraussichtlich zwischen 11. und 24. Oktober wird die Ortsdurchfahrt (B 423) auf einer Länge von mehr als einem Kilometer erneuert. Das teilte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Konkret wird die bisherige Fahrbahn knapp vier Zentimeter abgefräst und eine neue Asphaltschicht aufgetragen. Die Ortsdurchfahrt wurde vor 22 Jahren ausgebaut. Im vergangenen Jahr wurden die Asphaltrinnen erneuert. Der LBM geht derzeit von Kosten in Höhe von rund 135.000 Euro aus. Die Straße wird für die Arbeiten komplett gesperrt. Noch vor den Herbstferien werden die Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal mit einem Bautrupp zur Tat schreiten. „An der Wasserleitung ist an mehreren Stellen Handlungsbedarf“, sagt der Technische Werkleiter Johannes Linsmaier. Deshalb seien weitere Tiefbauarbeiten notwendig. Diese wolle man abschließen, ehe der LBM die Straßendecke saniert. Der Verbandsgemeinderat vergab in seiner Sitzung am Dienstag den Auftrag an die Firma Jung & Sohn in Kusel. Kosten: knapp 61.000 Euro. Zudem erneuern die Werke Schieber, Schächte und Hydranten in der Ortsdurchfahrt.