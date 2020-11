Im Zuge der Bauarbeiten an der B423 wird die Ortsdurchfahrt ab dem heutigen Mittwoch abschnittsweise komplett gesperrt sein. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern am Dienstagabend mitgeteilt. Die Vollsperrung sei aus Gründen des Arbeitsschutzes und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Beteiligten notwendig. Laut LBM ist von den Änderungen zuerst der Bauabschnitt im Kreuzungsbereich der B423 und der K38 nach Börsborn betroffen. Ab dem morgigen Donnerstag werde dann der Abschnitt ab der Waldstraße in Richtung Henschtal gesperrt. Das Passieren des Bauabschnitts werde bis zum anstehenden Wochenende sowie zu Beginn der folgenden Woche nicht mehr möglich sein. Anlieger könnten die Ortschaft aber in Fahrtrichtung Brücken verlassen. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten wird es laut LBM nach und nach zur Sperrung der übrigen Bauabschnitte kommen. Ab Dienstag, 1. Dezember, werde dann abschnittsweise der abschließende Gussasphalt eingebaut. Anschließend werden die fertig gestellten Baufelder wieder frei gegeben, um so die Beeinträchtigung für alle Verkehrsteilnehmer auf ein Minimum zu begrenzen. Der öffentliche Busverkehr wird von den Änderungen nach Angaben des LBM aber nicht direkt betroffen sein.